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ФАС оштрафовала "Ленту" на 74 млн руб. за дискриминацию поставщиков

Экономика и бизнес
2 сентября, 11:38 UTC+3
В июле текущего года ФАС возбудила несколько административных дел против ритейлера, заподозрив его в дискриминации поставщиков вина
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала "Ленту" на 74 млн руб. за дискриминацию поставщиков вина. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России завершила процедуру административного делопроизводства в отношении ООО "Лента" по делу о создании дискриминационных условий для поставщиков винной продукции в 2013-2015 годах... Общая сумма штрафов, назначенных ООО "Лента" составляет 74 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова заместителя начальника Управления контроля социальной сферы и торговли Екатерины Урюкиной.

В июле текущего года ФАС возбудила несколько административных дел против ритейлера "Лента", заподозрив его в дискриминации поставщиков вина. По мнению ведомства, в частности, "Лента" создавала дискриминационные условия для "Л Дистрибьюшен", "Моет Хеннесси дистрибьюшн рус", "Торговый Дом "Абрау" и "Уайтхолл-Санкт-Петербург" по отношении к "Руст Инк.", "Бакарди Рус", "Мишель-Алко" и "Игристые вина".

О компании

"Лента" - крупная сеть гипермаркетов в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. Ритейлер управляет 144 гипермаркетами в 71 городе по всей России и 41 супермаркетом в Москве и Санкт-Петербурге с общей торговой площадью 905 тыс. 739 кв. м. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG, ЕБРР и "ВТБ Капитал". Ценные бумаги компании торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Выручка "Ленты" в I квартале 2016 г. возросла на 22,1% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года - до 66,5 млрд руб.

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