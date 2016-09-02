Владимир Путин надеется на сохранение евро как валюты

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин надеется на сохранение валюты евро. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

"Надеюсь, что да (евро сохранится), потому что, во-первых, мы верим в фундаментальные основы европейской экономики. Мы видим, что западноевропейские лидеры в основном (идут споры, конечно, все это понятно, мы это прекрасно тоже видим и наблюдаем, анализируем), но все-таки придерживаются, я считаю (не могу сказать, правильных, неправильных, - это всегда с какой стороны посмотреть), очень прагматичных подходов к решению экономических проблем", - сказал глава государства. По мнению Путина, западноевропейские лидеры "не злоупотребляют финансовыми инструментами, финансовой накачкой, а стремятся прежде всего к структурным изменениям".

Он признал, что структурные изменения в экономике также важны для РФ, "имея в виду проблему, которую мы до сих пор не можем преодолеть, а именно, доминирование нефтегазового сектора в Российской Федерации и, как результат, - зависимость от этих нефтегазовых доходов".

В Европе реформы уже назрели

Однако российский лидер полагает, что и в Европе реформы давно назрели. "Думаю, что ведущие экономики очень прагматично и грамотно подходят к решению стоящих перед европейской экономикой проблем. Поэтому мы и держим примерно 40 процентов наших золотовалютных резервов в евро", - отметил Путин.

Среди проблем европейской экономики он назвал старение населения, падение темпов роста производительности труда. Глава российского государства сослался на мнение специалистов о том, что "в политике расширения Евросоюза не были учтены некоторые элементы, связанные с готовностью тех или иных экономик к вхождению в зону евро".

"Войти в единую валюту с достаточно слабыми экономическими показателями и удержать не то чтобы темпы роста, а удержать саму экономику от тяжелых испытаний очень сложно. Мы это проходили не только в Европе, мы знаем это (сколько там - лет десять назад или больше) по Аргентине, когда они привязали национальную валюту жестко к доллару, а потом уже не знали, что с этим делать. Так же вход в зону евро", - сказал Путин.

Он не стал давать прогноз, выйдут ли из Евросоюза другие страны после Великобритании, назвав такой вопрос "провокационным".

"Да, я критиковал (Европу), но повторяю: мы держим 40% наших золотовалютных резервов в евро, и мы не заинтересованы в развале зоны евро", - отметил российский лидер. При этом он не исключает, что "могут быть приняты какието решения, которые консолидируют группу стран, равную по развитию экономики, и тем самым, на мой взгляд, это приведет только к укреплению евро". "Но могут быть какието и другие промежуточные решения с целью сохранения в зоне евро имеющегося количества членов сегодня", - предупредил президент РФ. "Это не наша задача, но мы всегда очень внимательно следим и желаем успехов нашим европейским партнерам", - заверил он.

Говоря о своей критике внешней политики Евросоюза, глава российского государства пояснил: "Мы действительно многие вещи критикуем, мы считаем, что наши партнеры совершают немало ошибок (наверное, мы тоже, никто не гарантирован от ошибок), но что касается экономики, повторяю еще раз, на мой взгляд, и Еврокомиссия, и ведущие экономики Европы действуют очень прагматично и находятся на правильном пути".

Уровень золотовалютных резервов РФ абсолютно достаточный

Президент России также заявил в интервью, что созданных в стране золотовалютных резервов абсолютно достаточно. "С точки зрения обеспечения стабильности экономики и внешнеторгового оборота у нас сегодня абсолютно достаточный уровень золотовалютных резервов, - сказал он. - А все другое - покупка и продажа валюты - связаны с регулированием внутреннего валютного рынка. А как на это будет реагировать Центральный банк и приведет ли это к росту ЗВР - пока трудно сказать",

Глава государства напомнил, что в стране есть и еще два резервных фонда - Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, суммарный объем которых составляет $100 млрд. Кроме того, золотовалютные резервы Центробанка за последние полгода выросли на 14%.

"Цель золотовалютных резервов Центрального банка не в том, чтобы финансировать экономику, а в том, чтобы обеспечивать внешнеторговый оборот. Для этого нужно, чтобы этот уровень был бы способен обеспечить внешнеторговый оборот для такой экономики, как Россия, как минимум на три месяца", - сказал президент.

"Но у нас уровень такой, что он может обеспечить наш товарооборот, если все прекратит работать, только за счет золотовалютных резервов как минимум полгода, а то и больше, поэтому это более чем достаточно", - отметил Путин.