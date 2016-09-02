Замглавы Минфина: АСВ теряет минимум функционала при переходе функции санации банков к ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) теряет минимальную часть своего функционала при переходе функций санации банков к Банку России. Такую точку зрения высказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У АСВ санация - одна из функций, причем с точки зрения загрузки минимальная. По сути АСВ только заключает договор с банком, который выигрывает санацию. То есть АСВ только проводит конкурс и заключает договор", - сказал Моисеев.

По его словам, там, где АСВ действительно работает много и упорно: это банкротства, выплаты вкладчикам, работа с конкурсной массой. "Это традиционная работа агентства. Плюс к этому добавилась работа по банкротству НПФ, кроме того - АСВ является ликвидатором при банкротстве компаний. Таким образом, АСВ (при переходе санации к Банку России - прим ред). теряет минимальную часть своего функционала. Это вопрос необходимости", - отметил Моисеев.

В настоящее время санацией кредитных организаций занимается АСВ, которое получает на эти цели кредитные средства от Банка России, а затем по льготным ставкам выдает их выбранным на конкурсной основе банкам-санаторам. Такая модель неоднократно подвергалась критике со стороны ЦБ, поскольку санаторы использовали кредитные ресурсы не по назначению и зачастую требовали дополнительных средств для оздоровления санируемого ими банка.

ЦБ решил взять процесс оздоровления банков под свой контроль, изменив модель санации с кредитной на акционерную. Такая модель предполагает, что средства через специальный фонд по санации банков будут направляться непосредственно в капитал санируемых учреждений. То есть АСВ фактически отстраняется от процедуры оздоровления банков. АСВ в свою очередь предложило разделить управление фондом санации с Банком России. Эти вопросы также обсуждались на совещании у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова 24 августа. По словам источника ТАСС, знакомого с ходом обсуждения, в совещании приняли участие представители ЦБ и Минфина.

Ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил ТАСС, что считает целесообразным переход модели санации банков от кредитной к акционерной, однако необходимо снизить риски конфликта интересов между действующими сторонами этой процедуры. В свою очередь замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов сообщил, что роль госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) в процессе санации кредитных организаций должна быть сохранена.