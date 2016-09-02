Японская NEDO будет делиться с РФ опытом в области энергетики и робототехники

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японская Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO) намерена сотрудничать с российским Агентством по технологическому развитию (АТР) в различных областях, в том числе энергетике и робототехнике. Об этом председатель NEDO Кадзуо Фурукава рассказал корреспонденту ТАСС по итогам российско-японского бизнес-форума "на полях" второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Цели Агентства по технологическому развитию почти идеально совпадают с той деятельностью, которой занимаемся мы", - сказал он. "Наше агентство имеет достаточно давнюю историю, оно было создано как агентство по продвижению технологий в энергетической сфере, но с этого времени, когда оно было создано 35 лет назад под эгидой министерства экономики, торговли и промышленности, спектр деятельности, в которой мы участвуем, расширился. Это и инновации, и проекты в области экологии, и робототехнике", - рассказал Фурукава.

"У нас опыт уже многолетний, поэтому мы будем рады весь этот опыт, все наши возможности задействовать на пользу Агентства по технологическому развитию, с которым мы надеемся поддерживать тесную связь в сфере продвижения технологических проектов", - добавил глава NEDO.

По словам Фурукавы, NEDO планирует предварительный диалог с АТР для определения приоритетных направлений сотрудничества. "Мы начнем с интенсивного обмена мнениями, что нужно российской стороне, что может предоставить наша сторона на взаимовыгодных, взаимоинтересных условиях. Я считаю, что поскольку направления деятельности наших агентства совпадают, у нас будет много интересных вещей", - сказал он.

Ранее в пятницу Фурукава и генеральный директор АТР Максим Шерейкин подписали меморандум об обмене информацией. Шерейкин отметил, что соглашение подтверждает готовность всех сторон участвовать в проектах по передаче передовых технологий, а также способствует дальнейшему укреплению сотрудничества по энергоэффективным решениям.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, агентство может стать контрагентом, стыкуя российский спрос на расширение технологических "узких мест" с перспективными решениями из Японии, Китая, Кореи, Сингапура и других высокотехнологичных инновационных стран АТР.