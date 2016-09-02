Улюкаев: инвестфонд с японской стороной может составить $1 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объем совместного инвестиционного фонда России и Японии может составить $1 млрд. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.

"Он не такой большой, пока это $1 млрд. А проекты те, которые достаточно приоритетные, видимо, будет создана рабочая группа, которую мы предлагали", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, какой объем фонда планируется, и какие проекты планируется финансировать.

По его словам, и президент РФ, и премьер Японии в пятницу отнеслись позитивно к созданию соответствующей рабочей группы.

Рабочую группу со стороны РФ возглавит глава Минэкономразвития, а с японской - министр экономики и торговли Хиросигэ Сэко, сообщил Улюкаев.

"Формально он (фонд) уже есть, в юридическом смысле он существует, только он не работает, к сожалению. К концу года (запустим)", - добавил глава МЭР.