Улюкаев: инвестфонд с японской стороной может составить $1 млрд

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объем совместного инвестиционного фонда России и Японии может составить $1 млрд. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.
"Он не такой большой, пока это $1 млрд. А проекты те, которые достаточно приоритетные, видимо, будет создана рабочая группа, которую мы предлагали", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, какой объем фонда планируется, и какие проекты планируется финансировать.
По его словам, и президент РФ, и премьер Японии в пятницу отнеслись позитивно к созданию соответствующей рабочей группы.
Рабочую группу со стороны РФ возглавит глава Минэкономразвития, а с японской - министр экономики и торговли Хиросигэ Сэко, сообщил Улюкаев.
"Формально он (фонд) уже есть, в юридическом смысле он существует, только он не работает, к сожалению. К концу года (запустим)", - добавил глава МЭР.