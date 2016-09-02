Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Улюкаев: инвестфонд с японской стороной может составить $1 млрд

Экономика и бизнес
2 сентября, 15:11 UTC+3
"А проекты те, которые достаточно приоритетные, видимо, будет создана рабочая группа, которую мы предлагали", - сказал министр экономического развития РФ
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Объем совместного инвестиционного фонда России и Японии может составить $1 млрд. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ на полях ВЭФ.

"Он не такой большой, пока это $1 млрд. А проекты те, которые достаточно приоритетные, видимо, будет создана рабочая группа, которую мы предлагали", - сказал Улюкаев, отвечая на вопрос, какой объем фонда планируется, и какие проекты планируется финансировать.

По его словам, и президент РФ, и премьер Японии в пятницу отнеслись позитивно к созданию соответствующей рабочей группы.

Рабочую группу со стороны РФ возглавит глава Минэкономразвития, а с японской - министр экономики и торговли Хиросигэ Сэко, сообщил Улюкаев.

"Формально он (фонд) уже есть, в юридическом смысле он существует, только он не работает, к сожалению. К концу года (запустим)", - добавил глава МЭР.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
Персоны
Улюкаев, Алексей Валентинович
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водитель машины с номерами "АМР" погиб в крупном ДТП на западе Москвы
2
Верховный суд отменил решение Мосгорсуда о ликвидации движения "СтопХам"
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о смерти Каримова
5
Киев просит Москву о подписании "третьего зимнего пакета" по газу
6
Глава МЧС по Приморью погиб при спасении людей
7
Источник: пассажирский самолет совершил посадку в Самаре из-за дебошира на борту
Темы дня
Реклама