Миллер: "Газпром" не исключает сохранения высоких объемов экспорта газа в 2017 г.

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. "Газпром" не исключает сохранения высоких объемов экспорта газа в 2017 году, учитывая текущие тенденции, сообщил он журналистам в пятницу.

"Все в целом выдает такую картину - у нас 10% прирост экспорта за 8 месяцев этого года к соответствующим 8 месяцам 2015 г. Поэтому когда вы спрашиваете (о возможном сохранении темпов роста экспорта газа - прим. ред.), тенденции достаточно объективные. Факторы (увеличения объемов экспорта - прим. ред.) продолжают работать", - сказал он.

Ранее Миллер заявлял, что экспорт "Газпрома" в Европу по итогам 2016 года может превысить 170 млрд кубометров.

За 8 месяцев 2016 г. компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до почти 10 млрд куб. м.

"Газпром" в 2015 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8% по сравнению с предыдущим годом - до 159,4 млрд кубометров.