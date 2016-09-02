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СМИ: Турция и КНР подписали соглашение по мирному атому

Экономика и бизнес
2 сентября, 17:16 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, сентября. /ТАСС
По данным Reuters,сообщение о заключенной договоренности было опубликовано в официальном турецком правительственном вестнике Resmi Gazete, после чего документ вступил в силу
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АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Турция и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использовании атомной энергии. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, сообщение о заключенной договоренности было опубликовано в официальном турецком правительственном вестнике Resmi Gazete, после чего документ вступил в силу.

В 2010 году Турция подписала с Россией соглашение о строительстве первой в этой стране атомной электростанции "Аккую" на турецком юге. Проект предусматривает сооружение четырех энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый.

Из-за кризиса в российско-турецких отношениях дальнейшая реализация этого проекта оказалась под вопросом. Зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники неоднократно сообщали о заморозке и прекращении работ. Однако официально турецкая сторона данную информацию опровергала.

В конце мая 2016 года замглавы Росатома Кирилл Комаров заявил, что он продолжает действовать. В июне 2016 года Росатом сообщил, что планирует осуществить заливку первого бетона на АЭС "Аккую" в 2018 году, получив лицензию на строительство. А ввести первый энергоблок предполагается к 2023 году.

В 2013 году Турция подписала с Японией о строительстве второй АЭС в районе города Синоп на севере страны. Также предполагается, что третья АЭС должна быть построена в районе города Игнеада на северо-западе Турции с в сотрудничестве с Китаем с использованием технологий американской корпорации Westinghouse.

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