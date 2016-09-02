Новак: закупка 2-3 млрд куб. м. газа позволит Украине избежать рисков с его транзитом в ЕС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Рисков транзита российского газа в Европу через Украину можно было бы избежать, если бы Киев закупил у России 2-3 млрд куб. м. газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Опасность некая есть, и мы это наблюдаем. Мы считаем, что украинская сторона могла бы ликвидировать эту опасность, закупив у "Газпрома" как минимум 2-3 млрд куб. м газа для закачки в подземные газовые хранилища", - отметил он.

Как пояснил Новак, что касается транзита газа в осенне-зимний период, Украина отстает от графика закачки газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) примерно на 2 млрд куб. м. "На конец августа в ПХГ, по официальной статистике, было закачено 12,8 млрд куб. м. До начала отопительного сезона, как известно, нормативно необходимо не менее 17 млрд куб. м", - добавил министр.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что малый объем накопленного в украинских ПХГ газа создает риски для транзита российского газа в Европу. По его словам, пока нет оснований говорить о том, что Украина выйдет на те суточные режимы закачки, которые необходимы, чтобы выйти на объем 17 млрд куб. м.