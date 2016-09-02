Новак: закупка 2-3 млрд куб. м. газа позволит Украине избежать рисков с его транзитом в ЕС

Президент России отметил героизм участников северных конвоевНовости Архангельской области 2 сентября, 17:30
Общежитие МГУ на 2700 мест со своим кинотеатром и спортзалом открыто в МосквеОбщество 2 сентября, 17:07
Эксперты: повышение тарифов на Украине станет для населения экспериментом на выживаниеМеждународная панорама 2 сентября, 16:59
Фестиваль "Московское кино" откроется на 33 площадках столицыМосква 2 сентября, 16:58
Состоялся первый вылет российского чартера в ТурциюЭкономика и бизнес 2 сентября, 16:50
Актриса Лариса Удовиченко получила золотого льва на кинофестивале в ОренбургеКультура 2 сентября, 16:49
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентябряСпорт 2 сентября, 16:49
Число россиян в частных школах Великобритании за 10 лет выросло почти втроеОбщество 2 сентября, 16:47
Москалькова заявила, что "как человек" она поддерживает право на эвтаназиюОбщество 2 сентября, 16:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Рисков транзита российского газа в Европу через Украину можно было бы избежать, если бы Киев закупил у России 2-3 млрд куб. м. газа. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Опасность некая есть, и мы это наблюдаем. Мы считаем, что украинская сторона могла бы ликвидировать эту опасность, закупив у "Газпрома" как минимум 2-3 млрд куб. м газа для закачки в подземные газовые хранилища", - отметил он.
Как пояснил Новак, что касается транзита газа в осенне-зимний период, Украина отстает от графика закачки газа в подземные газовые хранилища (ПХГ) примерно на 2 млрд куб. м. "На конец августа в ПХГ, по официальной статистике, было закачено 12,8 млрд куб. м. До начала отопительного сезона, как известно, нормативно необходимо не менее 17 млрд куб. м", - добавил министр.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что малый объем накопленного в украинских ПХГ газа создает риски для транзита российского газа в Европу. По его словам, пока нет оснований говорить о том, что Украина выйдет на те суточные режимы закачки, которые необходимы, чтобы выйти на объем 17 млрд куб. м.