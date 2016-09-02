СМИ: Google отказалась от создания модульных смартфонов

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Google решила приостановить разработку своего проекта по созданию смартфона с заменяемыми модулями. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

Проект под названием Project Ara был анонсирован Google в прошлом году и предполагал создание смартфона, состоящего из взаимозаменяемых деталей. Пользователи таких устройств могли бы самостоятельно приобретать и заменять в них не только корпус, но и камеру, динамики, экран, а также устанавливать дополнительный аккумулятор. Предполагалось, что делать все это можно было бы, не выключая смартфон.

Как отмечает Reuters, идея создания модульного смартфона "вызвала большой энтузиазм в техническом сообществе", так как это позволило бы продлить срок службы таких устройств. Однако, как считает аналитик компании TECHnalysis Research Боб О'Доннелл, такие гаджеты "трудно вывести на рынок, так как их взаимозаменяемые детали делают их громоздкими и дорогими для производства". "Это был научный эксперимент, который провалился", - считает эксперт.

При этом, по данным агентства, Google, несмотря на отказ от разработки, может продать лицензию на технологию Project Ara сторонним производителям, поэтому модульные смартфоны все же могут когда-нибудь поступить на рынок.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд.