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СМИ: ОПЕК увеличила нефтедобычу в августе до рекордного уровня - 33,69 млн барр./сутки

Экономика и бизнес
2 сентября, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Крупнейший экспортер в картеле - Саудовская Аравия - увеличила добычу на 30 тыс. баррелей - до максимального в истории уровня в 10,69 млн баррелей
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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Страны ОПЕК увеличили совокупную добычу нефти в августе на 120 тыс. баррелей нефти в сутки до рекордных 33,69 млн баррелей на фоне роста производства в Иране, Ираке и Кувейте, подсчитал Bloomberg на основании опроса аналитиков и данных трекинга танкеров.

Ирак, по данным агентства, нарастил добычу на 70 тыс. баррелей - до 4,48 млн баррелей в сутки благодаря возобновлению поставок с крупнейшего месторождения страны Киркук.

Иран увеличил выход нефти на 60 тыс. баррелей в сутки - до 3,62 млн в стремлении достичь досанкционного уровня добычи в размере 4-4,2 млн баррелей.

Крупнейший экспортер в картеле - Саудовская Аравия - увеличила добычу на 30 тыс. баррелей - до максимального в истории уровня в 10,69 млн баррелей. Как сообщалось ранее, рост добычи связан с удовлетворением возросших внутренних потребностей королевства.

В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны-экспортеры энергосырья намерены провести переговоры о "заморозке" добычи нефти. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

Ранее в интервью агентству Bloomberg президент РФ Владимир Путин сказал, что поддерживает идею о "заморозке" добычи нефти для "сохранения справедливой мировой цены на энергоносители". При этом он отметил, что считает справедливым дать возможность Ирану восстановить свою долю на рынке.

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