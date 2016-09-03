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Фонд развития Дальнего Востока может выдать "Колмару" заем до 7 млрд рублей

Экономика и бизнес
3 сентября, 5:16 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Средства пойдут на увеличение объемов добычи угля и расширения существующих мощностей
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) рассмотрит возможность предоставления займа в объеме до 7 млрд рублей компании "Колмар" для увеличения объемов добычи угля и расширения существующих мощностей. Соответствующее соглашение подписали сегодня на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков и генеральный директор группы компаний "Колмар" Сергей Цивилев.

"Общая стоимость реализации проекта развития одного из крупнейших в России месторождений высококачественных коксующихся углей оценивается в 12 млрд рублей. Фонд развития Дальнего Востока рассмотрит возможность предоставления займа в объеме до 7 млрд рублей компании "Колмар" для увеличения объемов добычи угля и расширения существующих мощностей. Запланировано строительство шахты, обогатительной фабрики и необходимой им инфраструктуры. Реализация проекта позволит нарастить добычу и переработку коксующегося угля на 4 млн тонн", - сообщили компании.

"Колмар" реализует проект по увеличению добычи угля на Чульмаканском и Денисовском месторождениях и расширению существующих мощностей горно-обогатительного комбината "Инаглинский" на территории Республики Саха (Якутия).

Как отметили в компании, благодаря выгодному расположению месторождения - наличие доступа к БАМу и "Транссибу" с выходом на дальневосточные порты, - продукция может поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

"Проект позволит реализовать экспортный потенциал Дальнего Востока, а также даст существенный социально- экономический эффект в виде увеличения регионального ВРП на 45 млрд рублей и прироста налоговых поступлений в объеме 13,6 млрд рублей. На новых предприятиях будет создано около 1,6 тыс. новых рабочих мест", - подчеркнул собеседник агентства.

Балансовые запасы компании "Колмар" превышают 1 млрд тонн, большая часть которых - дефицитные марки коксующихся углей премиального качества. Компания реализует продукцию на внутреннем рынке, а также экспортирует продукцию в Японию, Корею, Индию, Китай, Вьетнам, Тайвань, Индонезию и др.

Группа "Колмар" - это угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки высококачественного коксующегося и энергетического угля, добываемого на месторождениях Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).

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