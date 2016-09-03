Минпромторг поддерживает идею Минфина ввести акциз на сахаросодержащие напитки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ поддерживает идею Минфина ввести акциз на сахаросодержащие напитки, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Конечно, поддерживаю. Это действительно вредные напитки сами по себе, тем более (нельзя) разрешать своим детям пить эти напитки. Соответственно, точно можно на данный продукт вводить (акциз)", - сказал он, комментируя предложения Минфина.