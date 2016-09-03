Минпромторг по-прежнему прогнозирует стабилизацию рынка автомобилей в 2017 году

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ по-прежнему прогнозирует стабилизацию рынка автомобилей в 2017 году, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
"С точки зрения и наших прогнозов, и анализа, мы свои прогнозы не меняли. Мы рассчитываем на то, что рынок (автомобилей) должен стабилизироваться в 2017 году", - сказал он.
Субсидирование автопрома вряд ли стоит продлевать, готовятся новые меры стимулирования спроса на новые легковые машины, заявил Мантуров.
"Сейчас говорить о том, что до конца года будут приняты какие - кардинальные меры поддержки (автопрома) - вряд ли. Мы думаем о том, как создать механизмы, которые мотивировали бы, создавали интерес для населения по приобретению новых автомобилей. Просто тупое как мы уже реализовываем третий год подряд субсидировпние - вряд ли приведет к росту", - сказал он.