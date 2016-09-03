Глава Росрыболовства: инвестквоты позволят модернизировать 50% мощностей рыболовного флота

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство ожидает, что механизм инвестиционных квот, за счет которого планируется привлечь 200 млрд рублей инвестиций, позволит модернизировать 50% мощностей российского рыболовного флота. Об этом ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Ранее в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) глава ведомства говорил, что данный объем инвестиций планируется привлечь до 2022 года, в том числе 120-150 млрд рублей может прийтись на Дальний Восток.

Механизм распределения квот на вылов рыбы предусмотрен в обновленном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Согласно поправкам в закон, подписанным в июле 2016 года президентом РФ Владимиром Путиным, дополнительный объем квот в размере 20% будет предоставляться под инвестиционные обязательства по строительству новых судов на российских верфях или рыбопромышленных предприятий. Срок закрепления долей квот за пользователями был увеличен с 10 до 15 лет.

При этом, как заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, российские верфи готовы ежегодно строить для рыбной отрасли не менее шести крупнотоннажных и порядка 15-20 мелко- и среднетоннажных судов.

Шестаков пояснил ТАСС, что с использованием механизма инвестиционных квот предполагается строительство от 40 до 50 крупнотоннажных судов. "А если мы запустим программу еще и по малотоннажному флоту, то это порядка 100-150 судов малотоннажных и среднетоннажных", - добавил он.

За счет этого появится флот, который может быть задействован на недоиспользованных объектах, рыбаки начнут вылавливать менее рентабельные виды рыб, уверен глава Росрыболовства. "База позволяет вылавливать порядка 6 млн тонн в год. Мы ловим 4,5 млн тонн", - отметил он.

Кроме того, с помощью инвестиционных квот Россия будет строить современный флот с перерабатывающими фабриками на судах с безотходным производством, считает Шестаков. Таким образом изменится структура экспорта российской рыбной продукции - рыбаки начнут поставлять товары с высокой добавленной стоимостью.

"Будет готовиться филе из отходов - рыбная мука. Запланировано производство рыбьего жира, поэтому самое главное, что мы поменяем структуру производства и экспорта. За счет этого сможем в два раза нарастить отдачу от рыбной отрасли", - отметил глава Росрыболовства.

Планируется, что доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре рыбного экспорта возрастет с 10% до 50%.