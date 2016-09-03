Глава Росрыболовства: инвестквоты позволят модернизировать 50% мощностей рыболовного флота

Хочешь получить преимущество - вкладывай деньги: Владимир Путин о будущем Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 3 сентября, 7:42
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном спореМеждународная панорама 3 сентября, 7:03
Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольцаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:33
Путин призвал строить интеграционные экономические объединения без политического диктатаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:19
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариумаОбщество 3 сентября, 6:10
Небольшой дождь и теплая погода ожидают москвичей в субботу и воскресеньеМосква 3 сентября, 6:01
Мантуров: "пакет Яровой" может дать импульс развитию промышленности РФЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:35
Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство ожидает, что механизм инвестиционных квот, за счет которого планируется привлечь 200 млрд рублей инвестиций, позволит модернизировать 50% мощностей российского рыболовного флота. Об этом ТАСС сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Ранее в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) глава ведомства говорил, что данный объем инвестиций планируется привлечь до 2022 года, в том числе 120-150 млрд рублей может прийтись на Дальний Восток.
Механизм распределения квот на вылов рыбы предусмотрен в обновленном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Согласно поправкам в закон, подписанным в июле 2016 года президентом РФ Владимиром Путиным, дополнительный объем квот в размере 20% будет предоставляться под инвестиционные обязательства по строительству новых судов на российских верфях или рыбопромышленных предприятий. Срок закрепления долей квот за пользователями был увеличен с 10 до 15 лет.
При этом, как заявлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, российские верфи готовы ежегодно строить для рыбной отрасли не менее шести крупнотоннажных и порядка 15-20 мелко- и среднетоннажных судов.
Шестаков пояснил ТАСС, что с использованием механизма инвестиционных квот предполагается строительство от 40 до 50 крупнотоннажных судов. "А если мы запустим программу еще и по малотоннажному флоту, то это порядка 100-150 судов малотоннажных и среднетоннажных", - добавил он.
За счет этого появится флот, который может быть задействован на недоиспользованных объектах, рыбаки начнут вылавливать менее рентабельные виды рыб, уверен глава Росрыболовства. "База позволяет вылавливать порядка 6 млн тонн в год. Мы ловим 4,5 млн тонн", - отметил он.
Кроме того, с помощью инвестиционных квот Россия будет строить современный флот с перерабатывающими фабриками на судах с безотходным производством, считает Шестаков. Таким образом изменится структура экспорта российской рыбной продукции - рыбаки начнут поставлять товары с высокой добавленной стоимостью.
"Будет готовиться филе из отходов - рыбная мука. Запланировано производство рыбьего жира, поэтому самое главное, что мы поменяем структуру производства и экспорта. За счет этого сможем в два раза нарастить отдачу от рыбной отрасли", - отметил глава Росрыболовства.
Планируется, что доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре рыбного экспорта возрастет с 10% до 50%.