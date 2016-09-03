Мантуров: "Мечел" при завершенной реструктуризации может получить госсубсидии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Мечел" при завершенной реструктуризации может получить государственные субсидии, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Они ("Мечел" - прим. ТАСС) уже формируют соответствующую заявку на поддержку со стороны государства, в частности, на предоставление тех или иных субсидий, поскольку при наличии задолженности нереструктурированной, мы не имели по существующим правилам возможности предоставлять субсидии "Мечелу" как компании, заинтересованной в развитии. При завершенной реструктуризации, при стабилизации финансового положения мы теперь будем использовать наши возможности по субсидиям", - сказал он.
Мантуров отметил, что это могут быть субсидии на НИОКР и разработку по ряду направлений, в которых заинтересован Мечел, "что добавляет глубокой переработке черных металлов".
На 10 мая 2016 года чистый долг "Мечела" составлял 447 млрд рублей. В общей структуре долга 66% приходится на госбанки, 23% - на международные банки, 4% - на облигации и 5% - на прочие заимствования.
"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компании работают около 67 тыс. человек. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 55,04% компании.
Министр считает, что проект Эльгинского угольного месторождения нужно развивать, он важен для отрасли и экономически эффективен,
"То, что этот проект (Эльгинское угольное месторождение - прим. ТАСС) нужно развивать, он крайне важен для отрасли и экономически эффективный, в этом сомнений нет", - сказал министр в кулуарах Восточного экономического форума.
ВЭБ ранее выдавал средства под проектное финансирование на разработку Эльгинского месторождения. Сейчас, по словам Мантурова, ВЭБ и Минпромторг обсуждают этот проект, но конкретных решений по нему нет.
Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC.
Освоение Эльгинского месторождения является ключевым инвестпроектом "Мечела", но реализация его пока невозможна из-за тяжелого финансового положения компании. Частные инвестиции "Мечела" по Эльгинскому проекту запланированы на уровне 204,8 млрд руб., из которых уже вложено около 81 млрд руб.
В конце июня один из кредиторов "Мечела" - Газпромбанк - закрыл сделку по приобретению у компании 49% в проекте разработки Эльгинского месторождения коксующихся углей. Общая сумма сделки составила 34,3 млрд руб.
Одним из вариантов реструктуризации задолженности "Мечела" перед кредиторами является продажа доли в проекте разработки Эльгинского угольного месторождения в Якутии.
Общий долг "Мечела" составляет $6,2 млрд, из них $5,1 млрд или 80% от всей задолженности, приходится только на основных кредиторов компании - Сбербанк ($1,267 млрд), Газпромбанк ($1,793 млрд), ВТБ ($1,068 млрд) и синдикат международных банков ($1,004 млрд).
Как сообщалось ранее, наибольший интерес к покупке доли в Эльгинском угольном месторождении (Якутия) проявляют инвесторы из Японии.