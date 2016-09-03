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Росрыболовство: локализация производства рыболовецких судов может достичь 50% к 2022 г.

Экономика и бизнес
3 сентября, 10:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Сейчас можно говорить только о 30-35% локализации - все, что будет связано именно с работами по корпусу", - заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает возможность увеличения уровня локализации производства рыболовецких судов до 50% к 2020 г. Об этом в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы пока обсуждали с министерством промышленности и торговли (возможность) постепенно увеличивать эту планку и к 2022-2023 гг. дойти до уровня локализации в 50%. Сейчас можно говорить только о 30-35% локализации - все, что будет связано именно с работами по корпусу", - сказал он.

Как отметил Шестаков, в России "не так много компетенций с точки зрения строительства рыболовецких судов". "В Советском Союзе они (суда) практически не строились, а если строились, то на предприятиях Украины. Многое закупалось за рубежом", - пояснил глава Росрыболовства.

Он подчеркнул, что на данный момент инвесторы не будут вкладываться в строительство рыболовецких судов в РФ, так как эта отрасль в стране развита недостаточно.

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Восточный экономический форум 2016
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