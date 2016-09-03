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На полях ВЭФ между Россией и Республикой Корея подписан ряд документов

Экономика и бизнес
3 сентября, 12:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
В частности, подписаны: меморандум о морском поиске и спасении, меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности РФ и Министерством торговли и промышленности Республики Корея
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. На полях Владивостокского экономического форума между Россией и Республикой Корея подписан ряд документов. Соглашения подписаны в присутствии президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

В частности, подписаны: меморандум о морском поиске и спасении, меморандум о взаимопонимании между министерством промышленности РФ и Министерством торговли и промышленности Республики Корея.

Также подписаны - меморандум по созданию совместной рабочей группы по оказанию содействия в области здравоохранения на Дальнем Востоке, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в реализации инвестпроектов в рыбохозяйственном комплексе на Дальнем Востоке.

Еще один документ об активизации двустороннего взаимодействия в области космической деятельности подписан между Роскосмосом и корейским институтом аэрокосмических исследований.

Также принят меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Федеральной службой кадастра и картографии РФ и Национальным институтом географической информации Республики Корея.

Выступая перед журналистами после переговоров с президентом Республики Корея с Пак Кын Хе Путин отметил, что стороны обсуждают возможность поставки российской электроэнергии на Корейский полуостров. Глава российского государства видит также большие перспективы развития сотрудничества энергетики в целом.

Путин сообщил, что "обсудили перспективы взаимодействия в топливно-энергетической сфере". "Это касается и углеводородов, и электроэнергии, и атомной энергии", - уточнил он.

По данным российского лидера, "только в прошлом году с месторождения Сахалин-2 в Корею было поставлено 1,5 млн тонн сжиженного природного газа". Путин также отметил, что "в сфере мирного атома Россия обеспечивает порядка 20 процентов потребностей атомных станций Кореи в обогащенном уране".
"Прорабатываются и варианты поставок российской электроэнергии на Корейский полуостров", - отметил он. 

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