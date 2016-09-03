РЭЦ: дорожная карта по бренду "Сделано в России" может быть утверждена до конца 2016 г.

"Девственный лес тайги и люди одного поколения": как Путин и Абэ перешли на "ты"Политика 3 сентября, 13:41
Дмитриев: РФПИ может инвестировать в строительство трассы Hyperloop в ЭмиратахЭкономика и бизнес 3 сентября, 13:20
Шесть человек погибли и девять ранены в результате теракта на севере ИракаМеждународная панорама 3 сентября, 12:50
Режиссер: про каждого выжившего в Беслане нужно снимать фильмОбщество 3 сентября, 12:39
Патриарх Кирилл: православная церковь 3 сентября молится о жертвах терроризмаОбщество 3 сентября, 12:14
Путин: необходимо активизировать работу российско-корейских инвестиционных платформЭкономика и бизнес 3 сентября, 12:01
Минкавказа осенью начнет разработку законопроекта о курортном сбореЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:31
Глава Чугуевского района Приморья: "Лайонрок" стал самым разрушительным за 40 летПроисшествия 3 сентября, 11:26
"Азиатское суперкольцо": какие проблемы стоят на пути объединения энергосетейЭкономика и бизнес 3 сентября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дорожная карта по созданию единого экспортного бренда "Сделано в России" может быть утверждена до конца 2016 г. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.
"Мы хотели до конца года эту концепцию утвердить, план конкретных действий с необходимым финансированием. И мы хотели на уровне правительства это утвердить", - сказал он о сроках формирования дорожной карты создания экспортного бренда.
Скорее, сейчас речь идет о возрождении бренда "Сделано в России", он успешно существовал в эпоху СССР, отметил гендиректор центра.
Впрочем, РЭЦ, по его словам, допускает и частные инициативы в сфере создания экспортных брендов.
Для формирования бренда потребуется консолидация усилий Роскачества (проект Минпромторга), Росстандарта, Ростеста. Это нужно для фильтрации заявителей на получение бренда, определения качества их продукции. "Мы не воспринимаем это просто как значок красивый. Это должна быть содержательная вещь. В нашем понимании, обязательным настоящим тестированием на нашей стороне, чтобы сами перед собой были честны", - заметил Фрадков.