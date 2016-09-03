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РЭЦ: дорожная карта по бренду "Сделано в России" может быть утверждена до конца 2016 г.

Экономика и бизнес
3 сентября, 12:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Скорее, сейчас речь идет о возрождении бренда "Сделано в России", он успешно существовал в эпоху СССР, отметил гендиректор РЭЦ Петр Фрадков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дорожная карта по созданию единого экспортного бренда "Сделано в России" может быть утверждена до конца 2016 г. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков.

"Мы хотели до конца года эту концепцию утвердить, план конкретных действий с необходимым финансированием. И мы хотели на уровне правительства это утвердить", - сказал он о сроках формирования дорожной карты создания экспортного бренда.

Скорее, сейчас речь идет о возрождении бренда "Сделано в России", он успешно существовал в эпоху СССР, отметил гендиректор центра.

Впрочем, РЭЦ, по его словам, допускает и частные инициативы в сфере создания экспортных брендов.

Для формирования бренда потребуется консолидация усилий Роскачества (проект Минпромторга), Росстандарта, Ростеста. Это нужно для фильтрации заявителей на получение бренда, определения качества их продукции. "Мы не воспринимаем это просто как значок красивый. Это должна быть содержательная вещь. В нашем понимании, обязательным настоящим тестированием на нашей стороне, чтобы сами перед собой были честны", - заметил Фрадков.

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