Медведев поручил упростить получение дачниками лицензий на скважины

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 октября 2016 года подготовить и внести в правительство проект нормативного акта об упрощении получения лицензий на скважины дачниками. Соответствующее поручение, данное по итогам проведенной 22 августа встречи с представителями садоводческих и дачных хозяйств, опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Минприроды России, Минэкономразвития России обеспечить внесение в правительство Российской Федерации проекта нормативного правового акта, направленного на упрощение для отдельных категорий граждан и юридических лиц процедуры лицензирования пользования подземными водами и уменьшение их материальных затрат при сборе требуемой документации, а также предусматривающего упрощенный и бесплатный порядок оформления подлежащих лицензированию действующих скважин, предназначенных для централизованного снабжения водой садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан", - говорится в сообщении.

Председатель правительства также рекомендовал высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при установлении тарифов на электроэнергию для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан "учитывать возможность применения понижающих коэффициентов, используемых для населения, проживающего в сельских населенных пунктах". На встрече с представителями садоводческих и дачных хозяйств Медведев заявил, что считает справедливым решение о том, чтобы жители садоводческих товариществ платили за электроэнергию по тем же тарифам, что и сельские жители. При этом он напомнил, что решения о тарифах на электроэнергию принимаются непосредственно руководителями регионов, которые могут вводить и понижающие коэффициенты.