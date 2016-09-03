Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил упростить получение дачниками лицензий на скважины

Экономика и бизнес
3 сентября, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Председатель правительства также рекомендовал учитывать возможность применения понижающих коэффициентов при установлении тарифов на элекстроэнергию для СНТ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил до 1 октября 2016 года подготовить и внести в правительство проект нормативного акта об упрощении получения лицензий на скважины дачниками. Соответствующее поручение, данное по итогам проведенной 22 августа встречи с представителями садоводческих и дачных хозяйств, опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Минприроды России, Минэкономразвития России обеспечить внесение в правительство Российской Федерации проекта нормативного правового акта, направленного на упрощение для отдельных категорий граждан и юридических лиц процедуры лицензирования пользования подземными водами и уменьшение их материальных затрат при сборе требуемой документации, а также предусматривающего упрощенный и бесплатный порядок оформления подлежащих лицензированию действующих скважин, предназначенных для централизованного снабжения водой садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан", - говорится в сообщении.

Председатель правительства также рекомендовал высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при установлении тарифов на электроэнергию для садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан "учитывать возможность применения понижающих коэффициентов, используемых для населения, проживающего в сельских населенных пунктах". На встрече с представителями садоводческих и дачных хозяйств Медведев заявил, что считает справедливым решение о том, чтобы жители садоводческих товариществ платили за электроэнергию по тем же тарифам, что и сельские жители. При этом он напомнил, что решения о тарифах на электроэнергию принимаются непосредственно руководителями регионов, которые могут вводить и понижающие коэффициенты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроб с телом Ислама Каримова пронесли к кладбищу близ комплекса Шахи Зинда в Самарканде
2
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном споре
5
Зарплаты учителей, медиков, соцработников и ученых будут повышены в 2017 году
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Ярославский пожарный сорвался с 11 этажа во время тушения возгорания
Темы дня
Реклама