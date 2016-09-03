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Минкомсвязь РФ готовит предложения по цифровизации экономики

Экономика и бизнес
3 сентября, 18:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Уверен, что проект по цифровой экономике также может войти в перечень стратегических проектов нашей страны", - заявил Николай Никифоров
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что для создания цифровой экономики необходимо максимально подготовить нормативно- правовую базу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках Владивостокского экономического форума.

"Президент сказал, что, несмотря на то, что мы понимаем, что наша страна богата минерально-сырьевыми ресурсами, мы абсолютно убеждены, что будущее - за высокими технологиями. А это цифровая экономика", - сказал министр.

По его мнению, чтобы создать условия для внедрения в РФ цифровой экономики, нужно подготовить нормативно-правовую базу. "Сегодня, конечно, десятки законов и, наверное, сотни нормативно-правовых актов нуждаются в доработке для того, чтобы эти условия создать. Но мы видим политическую волю, и я убежден, что мы находимся в начале большого пути", - сказал Никифоров, добавив, что цифровизация может стать отдельным стратегическим проектом.

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"Уверен, что проект по цифровой экономике также может войти в перечень стратегических проектов нашей страны", - заявил министр.

Глава Минкомсвязи выразил надежду на то, что предложения ведомства "в контексте прозвучавших сейчас поручений президента будут рассматриваться в самое ближайшее время".

Цифровая экономика предполагает повышение производительности труда и снятие административных барьеров за счет внедрения информационных технологий. "Если мы не цифровизируем все финансы, торговлю, образование, здравоохранение, госструктуры... если все это не станет цифровым, мы не сможем стать конкурентоспособными, не будет повышаться производительность труда, а значит - не будет расти качество жизни в нашей стране".

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