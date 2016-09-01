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Глава Минкомсвязи сравнил обучение IT-специалистов с подготовкой олимпийских чемпионов

Общество
1 сентября, 15:37 UTC+3 МОСКВА. 1 сентября. МОСКВА. 1, сентября. /ТАСС
"Здесь поздно начинать с первого курса вуза, нужно начинать со средних классов школы в возрасте примерно 12 лет", - считает Никифоров
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МОСКВА. 1 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает что обучение IT-специалистов высокой квалификации сравнимо с подготовкой олимпийцев. Об этом он заявил на заседании правительства, посвященного поддержке одаренных детей.

"Подготовка программистов, специалистов в области IT высокой квалификации - это такой же сложный процесс, как подготовка олимпийских чемпионов. Здесь поздно начинать с первого курса вуза, нужно начинать со средних классов школы в возрасте примерно 12 лет", - считает Никифоров.

Поэтому, подчеркнул он, для России необходима выстроенная модель подготовки кадров.

"Для нас важна постоянная модель, начиная со школьной скамьи, поддержки талантливых ребят", - отметил министр.

В качестве примера Никифоров привел акцию "Час кода", которая позволяет школьникам попробовать себя в качестве начинающих программистов. В 2014 году в акции приняли участие 6 млн школьников, в 2015 году - уже 8 млн школьников.

"С учетом того, что в нашей стране 14 млн школьников, мы охватили уже каждого второго учащегося. Это хорошая иллюстрация того, какой сегодня спрос на подобного рода информационные технологии", - подчеркнул чиновник.

Он также сообщил, что в России год от года растет число бюджетных мест в вузах для IT-специалистов. Сегодня число бюджетных мест составляет уже почти 45 тысяч.

"Таким образом, мы видим передачу талантливой молодежи в вуз и далее в индустрию", - подытожил Никифоров.

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Никифоров, Николай Анатольевич
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