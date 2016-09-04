Юнкер: ЕС продолжит переговоры с США по трансатлантической зоне свободной торговли

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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия будет продолжать переговоры с США о трансатлантической зоне свободной торговли (TTIP). Об этом заявил в воскресенье глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции с председателем Европейского совета Дональдом Туском перед открытием саммита "двадцатки" в китайском городе Ханчжоу.
"Еврокомиссия продолжает переговоры с США по этому соглашению на основании мандата, который (ей) предоставили государства сообщества. Мы и дальше будем вести эти переговоры, поскольку убеждены, что это соглашение принесет позитивные результаты для европейской экономики и рынка труда", - сказал Юнкер.
В то же время он подчеркнул, что "свободная торговля эффективна только тогда, когда основана на справедливых условиях".
Ранее Франция и Германия выступили против продолжения переговоров о TTIP, поскольку, по их мнению, США отказываются пойти на достаточные торговые уступки, чтобы этот документ стал выгоден для европейской экономики. По информации европейских источников, вопрос об остановке переговоров может быть рассмотрен в конце сентября на встрече министров торговли Евросоюза.