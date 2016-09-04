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Назарбаев: мировую экономику оживит новая индустриальная революция

Экономика и бизнес
4 сентября, 15:33 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Президент Казахстана также предложил создать единую глобальную организацию для регулирования экономики
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Основой для оживления мировой экономики может стать новая индустриальная революция, инновации и цифровые технологии. Такое мнение высказал на саммите G20 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В качестве меры, направленной на оживление мировой экономики, президент Казахстана предложил сделать ставку на новую индустриальную революцию, цифровую экономику и инновации", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

"Реализация этой задачи возможна только на принципах инклюзивности. Необходимо определить центр диалога между G20 и развивающимися странами", - заявил Назарбаев.

Президент Казахстана также отметил, что следует выработать предложения по стабилизации обменных курсов валют во всем мире, в том числе и в развивающихся странах.

Глобальное регулирование экономики

Назарбаев также предложил создать единую глобальную организацию для регулирования экономики.

"Ведущую роль в международном регулировании экономики и финансов должна играть единая глобальная организация", - приводятся его слова на официальном сайте президента Казахстана.

"Такую структуру можно создать путем преобразования Экономического и социального совета ООН в Совет глобального развития", - отметил Назарбаев. По мнению лидера Казахстана, на новую организацию должны быть возложены функции глобального экономического регулятора.

G20. Хроника работы саммита

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