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РЖД планируют в 2016 году сократить операционные издержки минимум на 60 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 сентября, 8:03 UTC+3
В 2015 году благодаря сокращению издержек РЖД сэкономили 39,8 млрд рублей
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Президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров

Президент, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует в 2016 году сократить операционные издержки минимум на 60 млрд рублей, заявил в интервью ТАСС президент компании Олег Белозеров.

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"В этом году рассчитываем сократить операционные издержки минимум на 60 млрд (рублей - прим. ТАСС). Программа близка к реализации", - сказал он.

Говоря о ресурсах для сокращения издержек, глава РЖД отметил: "Посмотрели на движенческие процессы, локомотивное хозяйство, на механизм формирования производственных программ, оценили эффективность использования имущества, закупку тех или иных материалов, работу дочерних структур, взаимодействие с грузоотправителями, проверили штатное расписание, численность сотрудников, зарплаты центрального аппарата… Много разных компонентов".

"Тот же локомотив может зимой простоять несколько часов с заведенным двигателем на холоде или же ждать времени выхода на линию в теплом депо. Есть разница? Расход топлива иной, амортизация деталей", - пояснил Белозеров.

В 2015 году благодаря сокращению издержек РЖД сэкономили 39,8 млрд рублей. В феврале 2016 года замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов заявил, что опыт РЖД в части повышения эффективности работы можно перенести на другие госкомпании.

Подробнее читайте в интервью ТАСС.

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