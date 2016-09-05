РЖД планируют в 2016 году сократить операционные издержки минимум на 60 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует в 2016 году сократить операционные издержки минимум на 60 млрд рублей, заявил в интервью ТАСС президент компании Олег Белозеров.

"В этом году рассчитываем сократить операционные издержки минимум на 60 млрд (рублей - прим. ТАСС). Программа близка к реализации", - сказал он.

Говоря о ресурсах для сокращения издержек, глава РЖД отметил: "Посмотрели на движенческие процессы, локомотивное хозяйство, на механизм формирования производственных программ, оценили эффективность использования имущества, закупку тех или иных материалов, работу дочерних структур, взаимодействие с грузоотправителями, проверили штатное расписание, численность сотрудников, зарплаты центрального аппарата… Много разных компонентов".

"Тот же локомотив может зимой простоять несколько часов с заведенным двигателем на холоде или же ждать времени выхода на линию в теплом депо. Есть разница? Расход топлива иной, амортизация деталей", - пояснил Белозеров.

В 2015 году благодаря сокращению издержек РЖД сэкономили 39,8 млрд рублей. В феврале 2016 года замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов заявил, что опыт РЖД в части повышения эффективности работы можно перенести на другие госкомпании.

Подробнее читайте в интервью ТАСС.