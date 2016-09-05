РЖД планируют в 2016 году сократить операционные издержки минимум на 60 млрд рублей

Песков рассказал о встрече Путина и Обамы в кулуарах саммита G20Политика 5 сентября, 9:34
СМИ: Пентагон поддержал предложение о сборке истребителей F-18 и F-16 в ИндииМеждународная панорама 5 сентября, 9:29
Российские актеры театра, кино и эстрады посетили авиабазу Хмеймим в СирииКультура 5 сентября, 9:17
Строительство нового корпуса музея космонавтики в Калуге приостановленоЭкономика и бизнес 5 сентября, 9:11
Москвичей начали бесплатно прививать от гриппа около станций метроМосква 5 сентября, 9:01
Роспотребнадзор: санкции не оказали значимого влияния на ассортимент продуктов в РФЭкономика и бизнес 5 сентября, 8:56
Австралийские ученые обнаружили образцы наскальной живописи, которым более 16 тысяч летНаука 5 сентября, 8:49
В иркутской больнице остаются 17 детей-инвалидов из Черемховского интернатаСибирь 5 сентября, 8:44
В реанимации остаются пять пострадавших при ДТП с автобусом в ИркутскеСибирь 5 сентября, 8:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует в 2016 году сократить операционные издержки минимум на 60 млрд рублей, заявил в интервью ТАСС президент компании Олег Белозеров.
"В этом году рассчитываем сократить операционные издержки минимум на 60 млрд (рублей - прим. ТАСС). Программа близка к реализации", - сказал он.
Говоря о ресурсах для сокращения издержек, глава РЖД отметил: "Посмотрели на движенческие процессы, локомотивное хозяйство, на механизм формирования производственных программ, оценили эффективность использования имущества, закупку тех или иных материалов, работу дочерних структур, взаимодействие с грузоотправителями, проверили штатное расписание, численность сотрудников, зарплаты центрального аппарата… Много разных компонентов".
"Тот же локомотив может зимой простоять несколько часов с заведенным двигателем на холоде или же ждать времени выхода на линию в теплом депо. Есть разница? Расход топлива иной, амортизация деталей", - пояснил Белозеров.
В 2015 году благодаря сокращению издержек РЖД сэкономили 39,8 млрд рублей. В феврале 2016 года замминистра экономического развития РФ Николай Подгузов заявил, что опыт РЖД в части повышения эффективности работы можно перенести на другие госкомпании.
Подробнее читайте в интервью ТАСС.