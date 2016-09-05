Индекс PMI непроизводственного сектора экономики Китая вырос в августе до 52,1

ПЕКИН, 5 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора экономики КНР в августе вырос до 52,1 пункта. В обнародованном в понедельник докладе делового издания Caixin сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 0,4 пункта.

"Непроизводственный сектор демонстрирует рост, однако в долгосрочной перспективе ситуация в китайской экономике остается неопределенной", - говорится в докладе. Авторы доклада отмечают снижение числа новых заказов в сфере услуг.

"В ближайшее время в непроизводственном и производственном секторах китайской экономики следует ожидать колебаний темпов роста, поэтому китайскому правительству следует пристально следить за ситуацией в экономике", - полагает экономист Caixin Чжэн Шэнчжун.

Значение PMI (и входящих в него субиндексов) в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности непроизводственного сектора экономики на одном уровне. Движение индекса выше этого порога указывает на оживление производственных отраслей, а ниже - говорит о стагнации.