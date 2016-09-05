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Специалисты начали извлечение ядерного топлива из реактора японской АЭС "Такахама"

Экономика и бизнес
5 сентября, 7:07 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
157 топливных стержней будут изъяты из реактора к 7 сентября
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ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Специалисты японской компании Kansai Electric Power (KEPCO) начали извлечение ядерного топлива из третьего реактора АЭС "Такахама" (префектура Фукуи). Как сообщило агентство Киодо, 157 топливных стержней будут изъяты из реактора к 7 сентября.

Третий реактор "Такахамы" был перезапущен в январе этого года, однако 10 марта он был вновь остановлен по решению местного суда. Тогда был удовлетворен иск группы местных жителей, посчитавших недостаточным уровень подготовки станции к сильным землетрясениям и цунами, а также указавших на отсутствие подробных эвакуационных планов.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику приходилось порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. В настоящее время правительство настроено на постепенное возобновление работы АЭС, однако против этого выступает значительная часть населения страны.

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