Специалисты начали извлечение ядерного топлива из реактора японской АЭС "Такахама"

ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Специалисты японской компании Kansai Electric Power (KEPCO) начали извлечение ядерного топлива из третьего реактора АЭС "Такахама" (префектура Фукуи). Как сообщило агентство Киодо, 157 топливных стержней будут изъяты из реактора к 7 сентября.

Третий реактор "Такахамы" был перезапущен в январе этого года, однако 10 марта он был вновь остановлен по решению местного суда. Тогда был удовлетворен иск группы местных жителей, посчитавших недостаточным уровень подготовки станции к сильным землетрясениям и цунами, а также указавших на отсутствие подробных эвакуационных планов.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику приходилось порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. В настоящее время правительство настроено на постепенное возобновление работы АЭС, однако против этого выступает значительная часть населения страны.