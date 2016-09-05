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Силуанов: у правительства есть право до конца года доразместить евробонды

Экономика и бизнес
5 сентября, 9:05 UTC+3
Глава Минфина отметил, что кабмин определится с этим вопросом
Материал из 1 страницы

ХАНЧЖОУ /Китай/. /ТАСС/. У правительства РФ есть право доразместить до конца года евробонды, вопрос будет решаться, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Такое право есть до конца года. У нас же 3 млрд в бюджете (заложено), поэтому правительство будет определяться", - ответил министр на вопрос, может ли кабмин доразместить евробонды в связи с тем, что приватизация "Башнефти" была отложена.

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