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Индекс PMI в сфере услуг РФ в августе снизился до 53,5 пункта с 55 пунктов в июле

Экономика и бизнес
5 сентября, 9:06 UTC+3
Отмечается, что в российской сфере услуг продолжился устойчивый рост на фоне дальнейшего усиления деловой активности
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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в августе снизился до 53,5 пункта с 55 пункта в июле. Об этом сообщается в исследовании аналитической компании Markit.

Отмечается, что в российской сфере услуг продолжился устойчивый рост на фоне дальнейшего усиления деловой активности. Так, компании сообщали об очередном существенном росте новых заказов, одновременно число рабочих мест также увеличилось, хотя и незначительно. Кроме того, темпы роста объемов незавершенных заказов были максимальными с января 2004 г.

"Похоже, что сектор сбросил с себя проблемы, которые он пережил в конце 2015 года, и в настоящее время движется к полному возрождению на фоне максимального усиления давления на производственные мощности с января 2004 года", - комментирует результаты исследования экономист компании Markit Самюэль Агасс.

Индекс PMI в сфере услуг России отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

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