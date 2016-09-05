СП "Новатэка" и "Газпром нефти" может начать добычу нефти в конце 2018 г.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Арктикгаз", совместное предприятие "Газпром нефти" и "Новатэка", может начать добычу нефти в конце 2018 г. - начале 2019 г. Об этом журналистам сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Начало добычи - конец 2018 г. - начало 2019 г.", - сказал он.

По его словам, объем добычи нефти на начальном этапе составит около 1 млн тонн в год.

"Арктикгаз" владеет лицензиями на разведку и добычу месторождений Самбургского лицензионного участка и на геологическое изучение и добычу углеводородов в пределах Ево-Яхинского, Яро-Яхинского и Северо-Часельского лицензионных участков.