СМИ: АФК "Система" и "Роснано" создали фонд прямых инвестиций объемом до $100 млн

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" и "Роснано" создали фонд прямых инвестиций Rusnano Sistema объемом до $100 млн. Как пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке, а также на представителя АФК "Система" Сергея Копытова, компании намерены инвестировать в проекты в сфере микроэлектроники, энергоэффективности и робототехники.
"Общий размер фонда составит до $100 млн, партнеры участвуют в фонде в равных долях, средства будут направлять в фонд по мере финансирования конкретных сделок", - цитирует газета слова представителя АФК "Система". По его словам, фонд будет ориентирован на проекты в сфере микроэлектроники, энергоэффективности, робототехники, информационных и коммуникационных технологий.
В свою очередь, представитель "Роснано" подтвердил изданию информацию о создании фонда и сообщил, что закрытие первой сделки ожидается до конца года.
Фонд Rusnano Sistema будет вкладываться как в проекты на начальной стадии, так и в растущие и сформировавшиеся компании в России. Так, средний размер одной инвестиции может составить от $5 млн до $20 млн. Фонд создан на семь лет с возможностью продления его работы еще на три года и привлечения к участию в нем сторонних инвесторов.