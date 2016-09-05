Путин: способность РФ дать отпор санкциям - показатель высокого уровня развития страны

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Россия стала более развитой в экономическом плане страной, что позволило дать отпор санкциям Запада. Такое мнение в интервью агентству Bloomberg высказал президент РФ Владимир Путин.
"Она (Россия) стала более развитой страной, - сказал он. - И совершенно точно десять, уж не говоря о том, что пятнадцать лет назад, мы бы не могли ответить на те санкции, которые ввели в отношении России, ответными мерами, скажем, в области сельского хозяйства". Президент отметил, что раньше РФ не смогла бы закрыть свой рынок для сельхозпродуктов тех стран, которые недружественно поступили в отношении России, "потому что мы не могли обеспечить собственный рынок своими собственными товарами, а теперь мы можем".
Путин подчеркнул, что вообще не стал бы сегодня проводить черту между азиатами, европейцами. По его словам, водораздел лежит в другой плоскости - в плоскости развития. Он привел данные, согласно которым, объем российской экономики увеличился в 1,7 раза, а по паритету покупательной способности российская экономика стала занимать пятое - шестое место в мире на сегодняшний день.
Путин также полагает, что достаточно решительно действует при проведении экономических реформ.
"Я действовал решительно, но не агрессивно, - сказал он. - Действовал в соответствии с складывающимися обстоятельствами". Президент отметил, что была проведена земельная реформа, хотя еще некоторое время назад трудно было представить, что такое возможно в России. "Обратите внимание, в отличие от многих государств мира с достаточно развитой рыночной экономикой у нас, скажем, нефтяной сектор почти полностью приватизирован, - акцентировал президент. - Вы назвали компании "Роснефть" и "Башнефть", все остальные - частные компании. И смотрите, что в Саудовской Аравии происходит в этом секторе, в Мексике, во многих других нефтедобывающих странах. Почему Вы считаете, что Россия меньше продвинулась в направлении этих реформ?".
Другое дело, по мнению президента, что при высокой цене на нефть очень трудно переориентировать участников экономической деятельности от тех отраслей, где они получают большие доходы, и побудить их вкладывать деньги, ресурсы в другие отрасли. Для этого, по его словам, нужно осуществлять целый набор мер, которые в России реализуются постепенно. "К сожалению, может быть, эффект не такой большой, как нам бы хотелось. Но все таки результат тоже есть", - сказал Путин.
Чтобы не быть голословным, он привел статистику зависимости экономики от углеводородов. В 2014 от доходов от нефти и газа бюджет получал 53%, в 2015-м, - 43%, а в этом году будет 36% примерно. Это, по мнению главы государства, свидетельствует о том, что все-таки и структурные изменения тоже происходят. Путин заметил, что главное - это рост отдельных отраслей экономик.