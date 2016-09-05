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Группа "ГАЗ" привлекла кредит у банка "Глобэкс" на 1 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 сентября, 11:03 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 5, сентября. /ТАСС
Кредитная линия будет направлена на пополнение оборотных средств компании, расчетов с контрагентами, а также финансирования текущей производственной деятельности
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сентября. /ТАСС/. Совет директоров группы "ГАЗ" одобрил привлечение в банке "Глобэкс" кредитной линии с лимитом в 1 млрд рублей по ставке 4% годовых плюс ключевая ставка ЦБ (10,5%). Об этом сообщается в материалах компании.

Кредитная линия предоставлена с 5 июля 2016 г. до 4 июля 2017 г. и будет направлена на пополнение оборотных средств компании, расчетов с контрагентами, а также финансирования текущей производственной деятельности.

Группа "ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, объединяющий 18 предприятий и занимающийся производством легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, тяжелых грузовиков, автобусов, легковых автомобилей, строительно-дорожной техники, силовых агрегатов и автокомпонентов.

Основной акционер группы - машиностроительный холдинг "Русские машины" (входит в "Базовый элемент" Олега Дерипаски). Штаб-квартира Группы "ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде. Группа в рамках контракта также производит автомобили Volkswagen и Daimler.

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