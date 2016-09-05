"Газпром" продал на третьем аукционе для Европы два млрд кубометров газа 11 контрагентам

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" по результатам третьего газового аукциона заключит контракты с 11 контрагентами на общий объем около двух млрд кубометров газа, говорится в сообщении компании.
Газ будет поставляться в течение зимнего периода 2016-2017 гг.
Как и на первом аукционе, который прошел в сентябре 2015 года, газ предлагался в пунктах сдачи Грайфсвальд, Газпул и Ольбернау. В дополнение к этим направлениям покупатели в рамках аукциона также получили возможность отбирать газ в Баумгартене и Арнольдштайне.