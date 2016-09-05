Источник: заявление РФ и Саудовской Аравии является переломным для ситуации на рынке нефти

Нетаньяху рассматривает предложение о проведении в РФ переговоров с главой ПалестиныМеждународная панорама 5 сентября, 13:39
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Заявление России и Саудовской Аравии является переломным для ситуации на рынке нефти - источник в инвестиционных кругах.
Россия и Саудовская Аравия заинтересованы в стабилизации цен на нефть на высоком уровне, добавил источник.