Си Цзиньпин: саммит G20 прошел успешно

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Саммит G20 в Ханчжоу "завершился успешно". По его итогам было принято коммюнике. Об этом на пресс-конференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Саммит завершился успешно", - сказал он. "За два последних дня были дискуссии по усилению политики глобального управления, развития торговли и финансов", - сказал председатель КНР.

По его словам, принятое по итогам саммита G20 коммюнике "дало направление и установило цели".

Си Цзиньпин также заявил, что участники саммита договорились об инновационном пути развития мировой экономики.

"Мы договорились о новом пути инновационного развития мировой экономики. В отличие от старого пути, который основывается на фискальной и монетарной политиках, нам нужно стимулировать рост путем инноваций", - сказал он и отметил, что этот пункт зафиксирован в дорожной карте, утвержденной участниками саммита G20.

Участникам также удалось достичь консенсуса по вопросам улучшения системы управления мировой экономикой и финансами.

"Мы приняли решение улучшать управление глобальной экономикой и финансами, чтобы повысить устойчивость мирового хозяйства, - сказал он. - Мы договорились продвигать реформу квот и распределения голосов в международных финансовых институтах. Выразили надежду, что МВФ будет работать над выполнением плана реформ в соответствии с расписанием".

В Ханчжоу также договорились о модернизации режимов международной торговли и инвестиций.

"Мы решили модернизировать международную торговлю и инвестиции и построить открытую мировую экономику. Мы договорились улучшить торговые и инвестиционные механизмы и взяли курс на координированное мировое управление. Мы поддерживаем свободный режим торговли и выступаем против протекционизма, - сказал китайский лидер. - Принципы инвестирования G20 определяют рамки для международного инвестирования и устраняют пробелы (в имеющихся правилах)".

Он отметил, что участники саммита G20 "отметили важность перехода от механизма экстренного реагирования к механизму долгосрочного управления". "Эти меры убирают препятствия в международной торговле, повышают эффективности распределения ресурсов, производственных факторов и услуг", - считает Си Цзиньпин.

G20. Хроника работы саммита