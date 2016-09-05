Си Цзиньпин: саммит G20 прошел успешно

СМИ: президент Филиппин объявил в стране чрезвычайное положениеМеждународная панорама 5 сентября, 15:42
Фонд Кадырова обеспечил жильем девять молодых семей, работающих в сфере культурыВ стране 5 сентября, 15:35
The Show Must Go On: факты и легенды из жизни Фредди МеркьюриКультура 5 сентября, 15:27
Овечкин занимается в одном звене с Кучеровым на тренировке сборной РоссииСпорт 5 сентября, 15:24
Мороженое для Си Цзиньпина и трап для Обамы: чем запомнился саммит G20Международная панорама 5 сентября, 15:22
ВТБ подал иск на $82 млн к замгендиректора завода "Красный октябрь" по делу о растратеПроисшествия 5 сентября, 15:18
Обама: США не снимут санкции в отношении РФ до выполнения минских соглашенийМеждународная панорама 5 сентября, 15:04
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефтьЭкономика и бизнес 5 сентября, 15:03
Норвежская научная Премия Фреда Кавли. ДосьеБиографии и справки 5 сентября, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Саммит G20 в Ханчжоу "завершился успешно". По его итогам было принято коммюнике. Об этом на пресс-конференции заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Саммит завершился успешно", - сказал он. "За два последних дня были дискуссии по усилению политики глобального управления, развития торговли и финансов", - сказал председатель КНР.
По его словам, принятое по итогам саммита G20 коммюнике "дало направление и установило цели".
Си Цзиньпин также заявил, что участники саммита договорились об инновационном пути развития мировой экономики.
"Мы договорились о новом пути инновационного развития мировой экономики. В отличие от старого пути, который основывается на фискальной и монетарной политиках, нам нужно стимулировать рост путем инноваций", - сказал он и отметил, что этот пункт зафиксирован в дорожной карте, утвержденной участниками саммита G20.
Участникам также удалось достичь консенсуса по вопросам улучшения системы управления мировой экономикой и финансами.
"Мы приняли решение улучшать управление глобальной экономикой и финансами, чтобы повысить устойчивость мирового хозяйства, - сказал он. - Мы договорились продвигать реформу квот и распределения голосов в международных финансовых институтах. Выразили надежду, что МВФ будет работать над выполнением плана реформ в соответствии с расписанием".
В Ханчжоу также договорились о модернизации режимов международной торговли и инвестиций.
"Мы решили модернизировать международную торговлю и инвестиции и построить открытую мировую экономику. Мы договорились улучшить торговые и инвестиционные механизмы и взяли курс на координированное мировое управление. Мы поддерживаем свободный режим торговли и выступаем против протекционизма, - сказал китайский лидер. - Принципы инвестирования G20 определяют рамки для международного инвестирования и устраняют пробелы (в имеющихся правилах)".
Он отметил, что участники саммита G20 "отметили важность перехода от механизма экстренного реагирования к механизму долгосрочного управления". "Эти меры убирают препятствия в международной торговле, повышают эффективности распределения ресурсов, производственных факторов и услуг", - считает Си Цзиньпин.