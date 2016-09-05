Экспортерам в сегменте МСБ будут доступны кредиты по ставке менее 10%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. При поддержке корпорации МСП экспортерам в сегменте малого и среднего бизнеса будут доступны кредиты по ставке менее 10% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации по итогам подписания на Восточном экономической форуме трехстороннего соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром (РЭЦ) и банком ВТБ.

"Данная ставка предоставляется экспортерам, соответствующим условиям программы стимулирования кредитования субъектов МСП ("Программа 6,5")", - говорится в пресс-релизе. Программа реализуется с декабря 2015 года корпорацией МСП совместно с Банком России с целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в России.

ВТБ первым среди российских банков начал финансировать субъекты МСП по "Программе 6,5" и сейчас является лидером по количеству выданных кредитов, подчеркнули в корпорации. С начала существования программы банк заключил около 180 кредитных соглашений на общую сумму более 28 млрд руб. в 52 регионах России.

Корпорация МСП создана в 2015 году и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Российский экспортный центр является структурой госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 года развивает государственную поддержку экспорта. В его состав в декабре вошла "дочка" ВЭБ - агентство "Эксар", которое с 2011 г. является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта.