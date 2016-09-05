Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экспортерам в сегменте МСБ будут доступны кредиты по ставке менее 10%

Экономика и бизнес
5 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Программа реализуется с декабря 2015 года корпорацией МСП совместно с Банком России
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. При поддержке корпорации МСП экспортерам в сегменте малого и среднего бизнеса будут доступны кредиты по ставке менее 10% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации по итогам подписания на Восточном экономической форуме трехстороннего соглашения о сотрудничестве с Российским экспортным центром (РЭЦ) и банком ВТБ.

"Данная ставка предоставляется экспортерам, соответствующим условиям программы стимулирования кредитования субъектов МСП ("Программа 6,5")", - говорится в пресс-релизе. Программа реализуется с декабря 2015 года корпорацией МСП совместно с Банком России с целью стимулирования развития малого и среднего предпринимательства в России.

ВТБ первым среди российских банков начал финансировать субъекты МСП по "Программе 6,5" и сейчас является лидером по количеству выданных кредитов, подчеркнули в корпорации. С начала существования программы банк заключил около 180 кредитных соглашений на общую сумму более 28 млрд руб. в 52 регионах России.

Корпорация МСП создана в 2015 году и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства.

Российский экспортный центр является структурой госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 года развивает государственную поддержку экспорта. В его состав в декабре вошла "дочка" ВЭБ - агентство "Эксар", которое с 2011 г. является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Террористы в Казахстане планировали угон самолета и взрыв российской воинской части
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Reuters: встреча Обамы и Путина прошла в "деловом тоне"
5
Обыски в компании из группы "Ренова" проводятся по делу о взятке экс-руководству Коми
6
Эксперт: нефть может вырасти до $52 за баррель после заявления Москвы и Эр-Рияда
7
Источник: в офисе группы компаний "Ренова" Виктора Вексельберга идут обыски
Темы дня
Реклама