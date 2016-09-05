Украина выполнит заявку "Газпрома" об увеличении транзита газа в Европу на 20%

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" выполнит заявку "Газпрома" об увеличении транзита газа в Европу на 20%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского госхолдинга.

"Газпром" направил увеличенную на 20% заявку на транспортировку газа в Европу. Заявленный объем транзита составляет 282 млн кубометров в сутки. Уровень увеличения заявки в несколько раз превышает предусмотренный контрактом "Нафтогаз Украины" с российской компанией. Несмотря на это, Украина выполнит эту заявку в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации "Нафтогаза", увеличение заявки связано "с остановкой на ремонт трубопровода OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы".

В "Нафтогазе" также указали, что на пункте соединения газотранспортных систем "Писаревка", второму по объемам поступления газа из РФ, давление составляет 67,4 атм, что на 2,6 атм ниже контрактного уровня. При этом "Газпром" обеспечил контрактный уровень давления на пункте соединения "Суджа".

В январе - августе 2016 года через газотранспортную систему Украины для европейских потребителей из РФ поступило 50,2 млрд кубометров природного газа, что на 19% больше, чем в прошлом году.