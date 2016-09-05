Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.09:
$ 64.76
€ 72.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина выполнит заявку "Газпрома" об увеличении транзита газа в Европу на 20%

Экономика и бизнес
5 сентября, 18:44 UTC+3 КИЕВ 5, сентября. /ТАСС
По информации "Нафтогаза", увеличение заявки связано с остановкой на ремонт трубопровода OPAL
Материал из 1 страницы
© Sean Gallup/Getty Images

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" выполнит заявку "Газпрома" об увеличении транзита газа в Европу на 20%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба украинского госхолдинга.

"Газпром" направил увеличенную на 20% заявку на транспортировку газа в Европу. Заявленный объем транзита составляет 282 млн кубометров в сутки. Уровень увеличения заявки в несколько раз превышает предусмотренный контрактом "Нафтогаз Украины" с российской компанией. Несмотря на это, Украина выполнит эту заявку в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации "Нафтогаза", увеличение заявки связано "с остановкой на ремонт трубопровода OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с газотранспортными системами Германии и стран Центральной Европы".

В "Нафтогазе" также указали, что на пункте соединения газотранспортных систем "Писаревка", второму по объемам поступления газа из РФ, давление составляет 67,4 атм, что на 2,6 атм ниже контрактного уровня. При этом "Газпром" обеспечил контрактный уровень давления на пункте соединения "Суджа".

В январе - августе 2016 года через газотранспортную систему Украины для европейских потребителей из РФ поступило 50,2 млрд кубометров природного газа, что на 19% больше, чем в прошлом году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис на Украине Газовая дипломатия Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия и Саудовская Аравия "переломили" нефть
2
Источник: в деле о даче взятки экс-руководству Коми могут появиться новые фигуранты
3
Три тысячи студентов из Иордании решили перевестись из вузов Украины в КФУ
4
Путин: справедливая цена на нефть может быть чуть выше, чем сейчас
5
Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии и Косова
6
Путин: альтернативы нормандского формата нет, но встречи должны улучшать ситуацию
7
Глава "Т Плюс" и совладелец "Реновы" задержаны по подозрению в даче многомиллионной взятки
Темы дня
Реклама