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РЖД проиндексирует зарплаты сотрудников с 1 октября на 3,5%

Экономика и бизнес
5 сентября, 19:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС
Таким образом, размер минимальной заработной платы в компании составит 8 тыс. 263 рубля
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© Владимир Астапкович

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) проиндексирует заработную плату сотрудников компании с 1 октября текущего года на 3,5%. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Таким образом, размер минимальной заработной платы в ОАО "РЖД" составит 8 тыс. 263 рубля.

Индексация проводится в соответствии с коллективным договором компании, предусматривающим индексацию заработной платы работников компании дважды в год на основании данных о росте цен на потребительские товары и услуги.

Предыдущая индексация была проведена с 1 марта 2016 года на 2,9%.

В 2015 году заработная плата работников РЖД была проиндексирована на 3,7%.

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