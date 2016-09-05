РЖД проиндексирует зарплаты сотрудников с 1 октября на 3,5%

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) проиндексирует заработную плату сотрудников компании с 1 октября текущего года на 3,5%. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Таким образом, размер минимальной заработной платы в ОАО "РЖД" составит 8 тыс. 263 рубля.

Индексация проводится в соответствии с коллективным договором компании, предусматривающим индексацию заработной платы работников компании дважды в год на основании данных о росте цен на потребительские товары и услуги.

Предыдущая индексация была проведена с 1 марта 2016 года на 2,9%.

В 2015 году заработная плата работников РЖД была проиндексирована на 3,7%.