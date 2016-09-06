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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Сбербанк подтвердил сбои в работе нескольких банкоматов в московском регионе и заверил, что их работа будет восстановлена в ближайшее время.
Накануне ряд клиентов кредитной организации сообщил ТАСС о неработающих банкоматах в Москве и области.
"На данный момент не работает несколько банкоматов в московском регионе, их работа будет восстановлена в ближайшее время", - сказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка, не уточнив причину сбоев.