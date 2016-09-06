Матвиенко: расходы на обслуживание госдолга регионов достигли почти 80 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Расходы на обслуживание государственного долга субъектов РФ за первое полугодие 2016 года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили почти 80 млрд рублей. Об этом на расширенном заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По данным сенатора, в настоящее время сумма задолженности регионов превышает 2 триллиона рублей. "Только в прошлом году долг увеличился в 65 регионах, а в некоторых субъектах он вырос сразу в несколько раз", - подчеркнула она, добавив, что в 14 субъектах РФ "величина долга уже превысила объем налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов за 2015 год".

Матвиенко подчеркнула, что увеличение государственного долга, конечно же, ведет к росту расходов на его обслуживание. Она отметила, что, по оценке Счетной палаты, эти расходы за шесть месяцев текущего года составили почти 80 миллиардов рублей. "Это на 10 процентов больше чем за аналогичный период прошлого года. А ведь это те "живые" деньги, которые могли быть направлены на развитие и социальные нужды", - указала сенатор.

Глава Совфеда отметила, что "объективной основой роста долгов является то, что подавляющее большинство региональных бюджетов являются дефицитными". "В текущем году такие бюджеты имеют 56 регионов. При этом статистика показывает, что в первом полугодии многие субъекты сдерживали свои расходы, и к концу года мы, скорее всего, увидим еще более печальную картину", - констатировала парламентарий.

Сенатор добавила, что, по оценке Минфина России, "плановый дефицит консолидированных бюджетов территорий в 2016 году может составить четверть триллиона рублей". "Покрывать дефицит субъекты Федерации вынуждены за счет наращивания объема заимствований", - заключила она.