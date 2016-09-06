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Минфин: дефицит консолидированного бюджета РФ в 2016 г. будет менее 5%

Экономика и бизнес
6 сентября, 16:24 UTC+3
По словам замминистра финансов Леонида Горнина, дефицит будет в пределах 250-300 млрд рублей
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Дефицит консолидированного бюджета РФ в 2016 году составит менее 5%, заявил замминистра финансов России Леонид Горнин, выступая в Совете Федерации на Межрегиональном банковском совете.

"По прогнозам Министерства финансов и моим прогнозам, дефицит (консолидированного бюджета РФ в 2016 году - прим. ред.) будет в пределах 250-300 млрд рублей, меньше 5%", - сказал Горнин, отвечая на соответствующий вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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