Минэнерго РФ контролирует модернизацию Воркутинской ТЭЦ-2 компанией "Т Плюс"

Автоматизация в газовой отраслиАвтоматизация в газовой отрасли 6 сентября, 17:51
Арбитраж комитета по этике ФИФА открыл дело против вице-президента федерации КатараСпорт 6 сентября, 17:43
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лицаОбщество 6 сентября, 17:31
Пазырыкским курганам в горах Алтая вернут первоначальный внешний видНаука 6 сентября, 17:27
Нарышкин считает, что решение о том, останется ли он спикером Госдумы, примут депутатыПолитика 6 сентября, 17:23
Turkish Airlines увеличила количество вылетов из Москвы до рекордных 11 рейсов в деньЭкономика и бизнес 6 сентября, 17:14
Мантуров: Россия может наладить обслуживание и выпуск военной продукции в ЕгиптеАрмия и ОПК 6 сентября, 17:08
Пассажирам электричек раздадут листовки с указанием пересадок на МЦКМосква 6 сентября, 17:07
Томский вуз в 2017 году начнет коммерческие поставки фосфора-32 для биохимиков и онкологовИноТомск 6 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ прилагает максимум усилий для того, чтобы ООО "Воркутинские ТЭЦ" (входит в "Т Плюс" компании "Ренова") выполнила в полном объеме взятые на себя обязательства по ремонту и модернизации котельного оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2, которые позволят обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в Воркутинском и Интинском энергорайонах Республики Коми в осенне-зимний период 2016-2017 гг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
17 августа врио главы Республики Коми Сергей Гапликов доложил президенту РФ Владимиру Путину об угрозе срыва отопительного сезона из-за аварийного состояния Воркутинской ТЭЦ.
Как сообщалось ранее, 5 сентября были задержаны глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер, а также совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик по подозрению в даче около 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми.
Еще одним фигурантом этого дела стал находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин.
"Окончательная оценка готовности ООО "Воркутинские ТЭЦ" к прохождению отопительного сезона 2016-2017 гг. будет дана по итогам работы комиссии, созданной органами исполнительной власти Республики Коми", - отметили в пресс- службе.
Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время выполнение ремонтов оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2 ведется в соответствии с месячными графиками работ.