Минэнерго РФ контролирует модернизацию Воркутинской ТЭЦ-2 компанией "Т Плюс"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ прилагает максимум усилий для того, чтобы ООО "Воркутинские ТЭЦ" (входит в "Т Плюс" компании "Ренова") выполнила в полном объеме взятые на себя обязательства по ремонту и модернизации котельного оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2, которые позволят обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в Воркутинском и Интинском энергорайонах Республики Коми в осенне-зимний период 2016-2017 гг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

17 августа врио главы Республики Коми Сергей Гапликов доложил президенту РФ Владимиру Путину об угрозе срыва отопительного сезона из-за аварийного состояния Воркутинской ТЭЦ.

Как сообщалось ранее, 5 сентября были задержаны глава энергохолдинга "Т Плюс" Борис Вайнзихер, а также совладелец группы компаний "Ренова" Евгений Ольховик по подозрению в даче около 800 млн руб. взятки бывшему руководству Коми.

Еще одним фигурантом этого дела стал находящийся сейчас за границей бывший руководитель ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС) и уже бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин.

"Окончательная оценка готовности ООО "Воркутинские ТЭЦ" к прохождению отопительного сезона 2016-2017 гг. будет дана по итогам работы комиссии, созданной органами исполнительной власти Республики Коми", - отметили в пресс- службе.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время выполнение ремонтов оборудования на Воркутинской ТЭЦ-2 ведется в соответствии с месячными графиками работ.