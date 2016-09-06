Президентом "Гражданских самолетов Сухого" стал топ-менеджер Boeing

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) принял решение о досрочном прекращении полномочий президента компании Ильи Тарасенко и назначил на его должность топ-менеджера Boeing Commercial Airplanes Камиля Гайнутдинова. Это следует из материалов ГСС.

Компания отмечает, что Гайнутдинов приступит к работе 7 сентября и будет занимать должность по 6 сентября 2019 года включительно. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Илья Тарасенко может возглавить РСК "МиГ" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК). По данным источников издания, поводом для смены руководства РСК "МиГ" стали рекомендации правительства по разделению полномочий генконструктора и гендиректора, которые Сергей Коротков совмещает с 29 февраля ("МиГ" возглавляет с 2011 года). Такая конфигурация устраивала руководство ОАК, однако в правительстве менеджеру рекомендовали сосредоточиться на работе генконструктора и вице-президента ОАК по инновациям.

Коротков будет курировать стратегические разработки корпорации и займется созданием единого инженерного центра самолетостроения. По данным газеты, он также возглавит совет директоров РСК "МиГ", заменив первого вице-президента ОАК Александра Тулякова.