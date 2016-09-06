Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президентом "Гражданских самолетов Сухого" стал топ-менеджер Boeing

Экономика и бизнес
6 сентября, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Полномочия нынешнего президента Ильи Тарасенко прекращаются досрочно
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСC

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) принял решение о досрочном прекращении полномочий президента компании Ильи Тарасенко и назначил на его должность топ-менеджера Boeing Commercial Airplanes Камиля Гайнутдинова. Это следует из материалов ГСС.

Компания отмечает, что Гайнутдинов приступит к работе 7 сентября и будет занимать должность по 6 сентября 2019 года включительно. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Илья Тарасенко может возглавить РСК "МиГ" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", ОАК). По данным источников издания, поводом для смены руководства РСК "МиГ" стали рекомендации правительства по разделению полномочий генконструктора и гендиректора, которые Сергей Коротков совмещает с 29 февраля ("МиГ" возглавляет с 2011 года). Такая конфигурация устраивала руководство ОАК, однако в правительстве менеджеру рекомендовали сосредоточиться на работе генконструктора и вице-президента ОАК по инновациям.

Коротков будет курировать стратегические разработки корпорации и займется созданием единого инженерного центра самолетостроения. По данным газеты, он также возглавит совет директоров РСК "МиГ", заменив первого вице-президента ОАК Александра Тулякова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
23
Дальний Восток готовится к инвестиционному прорыву
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минторг США расширяет санкционный список в отношении России
2
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
5
Опрос: Клинтон не набирает нужного числа голосов для победы на выборах
6
Президентом "Гражданских самолетов Сухого" стал топ-менеджер Boeing
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама