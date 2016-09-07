Apple представит новый iPhone

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская корпорация Apple проведет в среду презентацию, в ходе которой представит последние модели своих устройств. Компания до самого мероприятия традиционно не раскрывает, какими именно гаджетами она попытается удивить публику в этот раз, однако эксперты практически не сомневаются, что Apple представит долгожданный смартфон iPhone 7, а также новую версию своих "умных" часов Apple Watch.

Презентация, которая пройдет в стенах комплекса Bill Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско (штат Калифорния), начнется в 20:00 мск.

Новый iPhone без привычного разъема для наушников

Главным событием мероприятия станет презентация новой модели iPhone. Эксперты склонны считать, что новинка будет продаваться в двух версиях - iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Первый смартфон, как ожидается, будет оснащен экраном диагональю 4,7 дюйма и 2 гигабайтами оперативной памяти (RAM), старшая же версия сможет похвастаться 5,5-дюймовым дисплеем и 3 гигабайтами RAM.

По информации авторитетного интернет-ресурса The Verge, одной из ключевых особенностей новинки станет отсутствие традиционного 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Последние теперь можно будет подключать через порт Lightning. При этом оснастит ли компания идущие в комплекте со смартфоном наушники разъемом под Lightning или же будет прилагать переходник, с точностью пока неизвестно.

Заметным нововведением также должна стать 12-мегапиксельная камера с двойным объективом, обладающая возможностями оптического увеличения и постфокусировки фотографий в режиме просмотра. Однако она, скорее всего, будет доступна лишь владельцам модели iPhone 7 Plus. "Младшую" версию, по слухам, оснастят улучшенной камерой с аналогичным разрешением, оптическим стабилизатором, однако второго объектива лишат.

При этом внешне iPhone 7 практически не будет отличаться от старых моделей, уверены эксперты. Изменения могут коснуться лишь двух антенн в верхней и нижней частях корпуса - их просто уберут.

По данным онлайн-портала Apple Insider, iPhone 7 будет поставляться как минимум в пяти цветах, включая два совершенно новых - темно-матовый черный и глянцевый черный. Что касается объема памяти, то корпорация, согласно источникам издания, откажется от вариантов с 16 и 64 гигабайтами. Таким образом новинки, скорее всего, будут продаваться лишь с 32, 128 и 256 гигабайтами памяти.

Apple Watch со встроенным GPS

Аналитики также сходятся во мнении, что Apple практически наверняка представит на мероприятии второе поколение своих "умных" часов Apple Watch. Как ожидается, ключевым нововведением обновленного устройства станет встроенный датчик GPS, который позволит владельцам гаджета отслеживать пройденный маршрут.

Кроме того, Apple Watch должны получить полноценный барометр, более емкий аккумулятор, тонкий дисплей, а также обзавестись улучшенной водонепроницаемостью по сравнению с предыдущей моделью.

При этом, по данным Apple Insider, в этом поколении пока не удастся реализовать возможность приема часами сигнала сотовой связи, что сделало бы их устройством, полностью независимым от iPhone. Пока этому мешают технические ограничения, однако компания надеется обойти их уже в следующем году.

Обновлений в линейках MacBook и iPad ждать не стоит

Что касается новых устройств в линейках компьютеров iMac, ноутбуков MacBook и планшетов iPad, специалисты уверены, что в ходе нынешней презентации новостей о них не будет. Как ожидают эксперты The Verge, ноутбуки, скорее всего, будут анонсированы в ходе отдельного мероприятия, которое пройдет, предположительно, в октябре, как это было два года назад. По поводу других устройств достоверной информации пока нет.