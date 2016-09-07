Sony и Superwave запустят производство карт памяти в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Японская электротехническая корпорация Sony запустит в среду совместно с российской компанией Superwave производство карт памяти во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Во Всеволожском районе состоится торжественный запуск линии производства совместного российско-японского производства карт памяти microSD и нескольких моделей USB-накопителей объемом от 8 до 64 Гбайт", - сказал собеседник агентства, добавив, что партнерами по реализации инновационного производства выступили японская электротехническая корпорация Sony и российская компания Superwave.

Ранее сообщалось, что Sony начала производить в России карты памяти microSD, а также USB-накопители, которые, как предполагается, будут продаваться в странах Евразийского экономического союза. Было известно, что карты будут производить в Санкт-Петербурге, однако, кто выступит партнером, не сообщалось. В Sony не ответили, какова будет степень локализации производства, однако сообщили, что речь идет не просто о финальной сборке, так как в противном случае компания "не смогла бы назвать карты сделанными в России".

Компания Superwave осуществляет поставки компьютерного, печатного и телекоммуникационного оборудования, памяти и аксессуаров таких производителей, как: Xerox, Panasonic, Tatung, Sony, Transcend, Kingston, A-Data, Emtec, Apacer, Lexar, Leef, Gear4, Scullcandy.