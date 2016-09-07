Гендиректором "МиГ" назначен экс-глава "Гражданских самолетов Сухого"

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший глава "Гражданских самолетов Сухого" Илья Тарасенко назначен генеральным директором РСК "МиГ" вместо Сергея Короткова, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Возглавлявший до настоящего времени "Гражданские самолеты Сухого" Илья Тарасенко переходит на должность генерального директора другого дочернего предприятия ОАК - АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
"Прежний генеральный директор корпорации "МиГ" Сергей Коротков займет пост председателя совета директоров "МиГа" и сосредоточится на приобретающей ключевое значение работе генерального конструктора - вице-президента по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации, включая координацию стратегических разработок всей корпорации и создание единого инженерного центра", - уточнили в пресс- службе ОАК.
Во вторник сообщалось, что совет директоров "Гражданских самолетов Сухого" назначил на должность президента компании вместо Тарасенко топ-менеджера Boeing Commercial Airplanes Камиля Гайнутдинова.
Ранее о возможном назначении Тарасенко в РСК "МиГ" сообщила газета "Коммерсант". По данным источников издания, поводом для смены руководства самолетостроительной корпорации стали рекомендации правительства, где Короткову посоветовали сосредоточиться на работе генерального конструктора - вице-президента ОАК по инновациям. Газета поясняла, что Коротков будет курировать стратегические разработки корпорации и займется созданием единого инженерного центра самолетостроения, а также возглавит совет директоров РСК "МиГ" вместо первого вице-президента ОАК Александра Тулякова. При этом в корпорации данные о кадровых перестановках опровергали.