Проект пункта захоронения радиоактивных отходов под Томском разработают за 54,6 млн рублей

ТОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. АО "Центральный проектно-технологический институт" (ЦПТИ, Москва) Росатома признан победителем конкурса на разработку проекта приповерхностного пункта захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) третьего и четвертого классов в Томской области. Институт предложил выполнить работы за 54,6 млн рублей - почти в 1,8 раза дешевле максимальной цены контракта, следует из протокола, размещенного на сайте госзакупок.

"По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принято решение признать победителем конкурса АО "ЦПТИ" с ценой заявки 54,559 млн рублей, включая НДС. Срок выполнения работ: с момента заключения договора - до 30 октября 2018 года", - говорится в протоколе.

Всего на аукцион с максимальной ценой контракта 96,5 млн рублей было подано восемь заявок.

Ранее сообщалось, что Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (НО РАО) планирует в 2019-2021 годах построить ПЗРО в закрытом городе Северск Томской области. Общая стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей. Финансироваться создание объекта будет из специального резервного фонда госкорпорации Росатом. Мощность пункта составит около 150 тыс. кубометров. Там будут размещаться короткоживущие, среднеактивные, низкоактивные и очень низкоактивные отходы.

В пункте будут захоранивать преимущественно отходы деятельности распложенного в Северске крупного предприятия Росатома - Сибирского химического комбината (СХК), а также отходы, которые образуются в результате вывода из эксплуатации объектов СХК и Опытно-демонстрационного центра вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Также туда в незначительном количестве будут поступать РАО из других регионов Сибири.

"ЦПТИ" - интегрированная компания, консолидирующая проектно-конструкторские подразделения предприятий, входящих в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ".