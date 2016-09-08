Кельбах: проблем с финансированием ЦКАД нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Проблем с финансирование проекта Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) нет, рассказал председатель правления ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Сергей Кельбах.

"По ЦКАДу - нет (проблем с финансированием - прим. ТАСС). Касательно моих объектов - Москва, Питер - это два проекта, которые в приоритете, потому что они позволяют как раз создать крупные транспортные артерии. С финансированием сложностей нет, есть технические сложности, административные, с выкупом территории. Идет естественный производственный процесс, в ходе него приходится решать возникающие задачи",- сказал он.

Накануне газета "Ведомости" написала, что Минфин предлагает заморозить финансирование части инвестиционных проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Такая идея содержалась в материалах министерства к бюджетному совещанию у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Чтобы уложиться в целевой дефицит на 2017-2019 гг. в 5,9 трлн руб., не хватает 3,5 трлн, следует из материалов Минфина, с которыми ознакомилась газета (при фиксированных все три года расходах 15,787 трлн). 2,4 трлн руб. Минфин рассчитывает привлечь, в первую очередь повысив налоговую нагрузку на нефтяников и "Газпром" и собрав больше дивидендов с госкомпаний. Не хватает 1,1 трлн руб.

В 2018 г. заканчивается ликвидная часть резервных фондов, которая не вложена в проекты. Придется либо заморозить финансирование текущих инвестиционных проектов на 261 млрд руб., либо увеличить программу приватизации или займов не менее чем на 500 млрд руб., заключает Минфин.

ЦКАД - один из первых инфраструктурных проектов, на которые президент Владимир Путин распорядился направить средства ФНБ (150 млрд руб.). Начать строительство хотели еще в 2011 году, но заявки на первый участок были поданы только в 2014 году. "Автодор" намерен завершить работы до конца 2018 г.