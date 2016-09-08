Агрегаторы авиабилетов зафиксировали рекордный спрос на отдых в России

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Мария Дорохина/. Спрос россиян на перелеты внутри страны в летний период за последние четыре года вырос на рекордные 40%.

На полеты внутри России этим летом пришлось порядка 60% от общего объема проданных билетов, сообщили опрошенные ТАСС онлайн-ресурсы бронирования авиабилетов.

Причем увеличению спроса в этом году способствовал не только курс рубля, но и улучшение инфраструктуры на отечественных курортах.

По данным Skyscanner, доля перелетов внутри страны этим летом составила 60% против 54,56% годом ранее и 45,84% в 2014 г. Похожую цифру - 63% летом этого года по сравнению с 57% в прошлом году - озвучивают и в Biletix.

Одной из основных причин роста внутреннего туризма остается экономическая составляющая, однако не всегда отдых на российских курортах оказывается дешевле, считает PR-менеджер Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

"Инфляция и увеличение ежедневных трат приводят к тому, что бюджет на путешествия сокращается, и даже те, кто раньше принципиально отдыхали за границей, теперь, стараясь сэкономить, начинают искать варианты путешествий по России. Но многие не берут в расчет, что отдых внутри страны не всегда оказывается значительно дешевле", - сказал Хаванский ТАСС.

Пиковые летние цены на авиабилеты и на хорошие отели в Сочи, например, зачастую сопоставимы с ценами на курортах Черногории, Болгарии, Греции и Кипра, пояснил он. Однако в Biletix утверждают, что общий средний чек на авиаперелеты по России этим летом, напротив, снизился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 13,6 тыс. руб. до 12,6 тыс. руб.

"Снижение цен стало возможным благодаря лоукост- перевозчикам и внедрению гибких тарифов большинством авиакомпаний", - прокомментировал эти данные руководитель Biletix Александр Сизинцев.

Не подтверждают данные о росте популярности отечественных курортов по итогам лета лишь в Aviasales. По их данным, в этом году на билеты по России пришлось 66% от общего числа, однако прошлым летом доля достигала 74%. "Люди уже привыкли к тому, что Европа и заграница - это дорого и возобновили поездки", - считает PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Улучшение сервиса и запрет на Турцию

Еще одним позитивным фактором для внутреннего туризма в этом году стало закрытие для российских путешественников Турции и Египта, считают игроки рынка. Кроме того, позитивным факторами являются рост патриотических настроений в обществе и постепенное улучшение инфраструктуры на курортах Крыма и Краснодарского края, отметил Хаванский из Skyscanner.

"В России множество необыкновенно красивых природных мест, и они не ограничиваются Крымом, Сочи, Байкалом и Камчаткой. Государство начинает активно развивать въездной туризм, делая нашу страну привлекательной не только для россиян, но и для иностранцев", - сказал Хаванский. Если в ближайшие годы инфраструктура и уровень сервиса в России ощутимо улучшатся, вполне возможно, что популярность путешествий внутри страны будет продолжать расти, прогнозирует он.

Самыми популярными направлениями этого лета у россиян стали Симферополь, Сочи, Тиват, Анапа, Бургас, Санкт- Петербург, Калининград, Минеральные воды, Тбилиси и Краснодар, сообщили в Biletix. Регионами, из которых зафиксировано максимальное количество вылетов, стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов- на-Дону.

Как сообщил ранее в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов, внутренний туризм в России этим летом, по предварительным данным, вырос на 10-15% по сравнению с прошлым годом. По его прогнозу, примерно такой же рост внутреннего турпотока ожидается и в целом по итогам 2016 г.