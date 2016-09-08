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Пассажиропоток в аэропорту Симферополя в январе - августе этого года вырос на 5%

Экономика и бизнес
8 сентября, 18:38 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
За указанный период аэропорт принял 3,74 млн пассажиров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Пассажиропоток в международном аэропорту Симферополя вырос в январе - августе 2016 года до 3,74 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе аэропорта.

"За период с 01.01.2016 по 31.08.2016 года было обслужено 3 740 947 пассажиров. За аналогичный период 2015 года было обслужено 3 573 791 пассажиров, соответственно, в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года аэропорт обслужил на 167 156 пассажиров больше", - сказали в пресс-службе. До конца года аэропорт планирует принять 5,2 млн пассажиров, в то время как в 2015 году обслужил 5,017 млн человек.

Как пояснили в пресс-службе, в летний сезон из аэропорта столицы Крыма можно улететь более чем по 50 направлениям, регулярные авиарейсы связывают Симферополь с большинством субъектов России. Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются такие направления, как Москва (71% от общего количества вылетевших пассажиров) и Санкт-Петербург (11%), отметили в аэропорту. Затем в этой статистике следует Ростов-на-Дону (3%), Екатеринбург (1%) и Краснодар (1%). "На все остальные направления приходится 13% от общего количества", - добавили там.

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